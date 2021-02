Dia de imunização no posto de saúde do Lago Sul

PUBLICIDADE

O vice-governador Paco Britto acompanhou, na tarde desta segunda-feira (1º), o atendimento aos idosos acima de 80 anos que procuraram o Centro de Saúde nº 5, do Lago Sul. Ele conversou com as pessoas que esperavam pela imunização e as orientou quanto à importância de seguir as instruções repassadas pelos profissionais da área, bem como a de evitar aglomerações.

“É preciso se atentar ao cronograma, e é muito importante que vocês compareçam às unidades de saúde e recebam a segunda dose”, lembrou. Paco cumprimentou as equipes de enfermagem que recebiam e atendiam a população, bem como os policiais e agentes de trânsito que garantiam a segurança e a organização no local, onde também foi oferecido o serviço pelo sistema de drive-thru.

O vice-governador tranquilizou as pessoas lembrando que a vacinação também será aplicada nos próximos dias. “Há vacinas para todos que estejam no grupo prioritário”, assegurou. “Os atendimentos encerram hoje [segunda, 1º], às 17h, mas retornam amanhã [2]às 8h. Não é preciso se preocupar”.

Paco ressaltou ainda que o GDF, recentemente, reativou o Telecovid, central telefônica criada exclusivamente para o agendamento da vacinação em casa dos pacientes do home care privado, pessoas com mais de 80 anos ou com dificuldade de locomoção. A medida foi adotada pela Secretaria de Saúde (SES) para facilitar o acesso desse público à primeira dose da vacina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress