Dia D contra dengue será realizado no Lago Norte, nesta quarta (18)

Nesta quarta-feira (18), a Secretaria de Saúde vai promover mais uma ação contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Desta vez, o Dia D de Combate à Dengue será realizado no Lago Norte. A inspeção dos domicílios começa às 8h, na entrada da região administrativa, em frente ao supermercado Pão de Açúcar.

A mobilização contará com o trabalho de 70 agentes de vigilância ambiental (AVAs), que utilizarão 15 viaturas. O objetivo é mobilizar a população e órgãos públicos para as ações de enfrentamento da doença. Além de orientar a população sobre o combate correto ao mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses.

Das 8h às 17h, as equipes vão se empenhar em percorrer o maior número de casas, identificar focos e eliminá-los, reforçando a orientação dos moradores do Lago Norte. A inspeção domiciliar é feita com tratamento biológico.

“Como aumentou a incidência de casos no Lago Norte, vamos fazer 100% do tratamento, entrando nas casas, colocando pastilhas e larvicidas contra o Aedes”, ressaltou o gerente da Vigilância Ambiental de Vetores e Animais Peçonhentos e Ações de Campo, Reginaldo Braga.

Trabalho contínuo

As ações promovidas pela Sala Distrital de Combate à Dengue incluem a utilização de drones para verificação de terrenos com edificações fechadas ou abandonadas e, também, de helicópteros. Além da retirada de carros abandonados pelas ruas de todo o Distrito Federal.

A Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) também executa um trabalho constante de visita às residências e locais com prováveis focos do mosquito Aedes aegypti, trabalhando com manejos ambientais, aplicação de fumacê e educação ambiental.

Além disso, 261 novos agentes comunitários de saúde (ACSs) e de Vigilância Ambiental começaram as aulas práticas nesta semana. Tudo isso com o objetivo de reforçar as ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti.

O carro do fumacê passa nas regiões administrativas todos os dias, das 5h30 às 9h30 e das 17h30 às 21h30.

Com informações da Agência Brasília