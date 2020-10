DF vai intensificar fiscalização de comércios próximo a cemitérios

PUBLICIDADE

A Secretaria do DF Legal promete intensificar a fiscalização próximo aos seis cemitérios do Distrito Federal na próxima segunda-feira (2), Dia de Finados. O feriado deve movimentar o tráfego de pessoas e de ambulantes nos arredores das unidades

O objetivo do DF Legal é evitar aglomerações por conta da covid-19. “Nossa fiscalização não permitirá o comércio ambulante não autorizado próximo aos cemitérios. Ainda estamos em uma pandemia e não podemos permitir que, aqueles que estão irregulares, causem aglomeração”, explica o Subsecretário de Fiscalização de Atividades Econômicas substituto, Márcio Gomes.

A multa para quem descumprir as normas é de R$ 3.628,29. Em caso de desacato a servidor também há multa, esta no valor de R$ 1.814,14.

A recomendação é ficar em casa

A rede de cemitérios Campo da Esperança Serviços Ltda. pede que, excepcionalmente em 2020, as homenagens de Dia de Finados sejam feitas em casa. A medida evitaria aglomerações nos seis cemitérios da capital.

No feriado do dia 2 de novembro, os locais costumam receber milhares de visitantes. A probabilidade de haver aglomeração é grande, sobretudo próximo aos portões. O aviso, no entanto, é um pedido e não uma ordem. Será permitida visitação, caso os parentes do finado não leve em conta a solicitação de homenagem à distância.

GDF impôs regras

Visando proteger a população — sobretudo os idosos — do novo coronavírus, o GDF publicou um decreto com regras para quem decidir ir aos cemitérios. Relembre as medidas de segurança estabelecidas.