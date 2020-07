DF ultrapassa 600 óbitos por covid-19

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (1º), o Distrito Federal registrou, até 12h, 49.290 casos do novo coronavírus. Nas últimas 18 horas, 73 novos pacientes foram diagnosticados. O total de casos inclui pacientes recuperados e óbitos.

O número de vítimas fatais também aumentou. No mesmo período, 18 óbitos foram registrados, totalizando 605. Desses, 552 eram moradores do DF e 53 de outras unidades da Federação que estavam em tratamento nos hospitais da capital.

Uma das vítimas fatais é um técnico de enfermagem do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). H. R. L, 47 anos, estava internado há duas semanas e veio a óbito na madrugada desta quarta-feira (1).

O profissional tinha comorbidade — era hipertenso. Ele estava atuando na linha de frente do combate ao coronavírus no DF. Não é possível, a princípio, afirmar que a vítima contraiu o vírus no hospital.

O número de pacientes recuperados também aumentou nas últimas 18 horas, com 1.584 novos pacientes. Com isso, o DF chegou à taxa de 72,1% de recuperados, o equivalente a 35.554 casos.

Veja a curva dos pacientes infectados e óbitos no mês de junho:

Avó de Michelle Bolsonaro com suspeita de covid-19

A avó da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, está internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

Maria Aparecida Firmo Ferreira, 79 anos, deu entrada na unidade nesta quarta-feira (1). Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

