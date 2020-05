DF ultrapassa 5 mil casos de coronavírus

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (20) foram registadas mais seis mortes em decorrência de complicações do novo coronavírus no Distrito Federal. As vítimas são três mulheres e três homens.

A primeira vítima era um homem, 55 anos, morador de Ceilândia. Ele deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) no mês de fevereiro passado, para tratamento de doenças crônicas e cuidados paliativos e faleceu hoje (20), na mesma unidade. Era portador de comorbidades (neuropatia, cardiopatia e hipertensão).

A segunda vítima, homem, 77 anos, também morava em Ceilândia. Ele deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) no último dia 13 e faleceu ontem (19), na mesma unidade. Era portador de comorbidade ( cardiopatia).

A terceira vítima, uma mulher de 90 anos, também era moradora de Ceilândia. Ela deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) no último dia 14 e faleceu ontem (19), na mesma unidade. Era portadora de comorbidade ( cardiopatia).

A quarta vítima, também mulher, 87 anos, morava em Planaltina. Ela deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) no último dia 02 e faleceu ontem (19), na mesma unidade. Era portador de comorbidade ( cardiopatia).

Um homem, 82 anos, morador da Asa Norte, é a quinta vítima. Ele estava internado no Hospital Brasília desde o último dia 3 e faleceu no dia 16, na mesma unidade. Era portador de comorbidade (hipertensão).

A última vítima, uma mulher de 50 anos, era moradora de Valparaíso de Goiás. Ela deu entrada no HRSM no dia 28 de abril e faleceu no último dia 14, na mesma unidade. Era portadora de comorbidades (hipertensão e obesidade).

Com mais essas ocorrências, o DF registra agora 78 vítimas fatais pelo Coronavírus. Vale lembrar que cinco dessas ocorrências pertencem ao estado de Goiás (Novo Gama (02), Águas Lindas (02) e Valparaiso) porque as vítimas residiam lá e foram atendidas e faleceram numa unidade de saúde do DF.

Segundo os dados divulgados pelo GDF na tarde desta quarta, a capital ultrapassou 5 mil casos confirmados de coronavírus. Com 589 novos diagnósticos, o total chegou a 5.207 pacientes contaminados.

Por outro lado, foi registrado, também, aumento de 250 pacientes recuperados. Dessa forma, 2.607 pessoas já estão livres do vírus no Distrito Federal. Veja os dados:

Esta matéria foi atualizada às 18h10