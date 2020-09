DF ultrapassa 3.100 mortes por covid-19

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) alcançou, nesta terça-feira (22), a marca de 185 mil casos do novo coronavírus. Desde o início da pandemia de covid-19 no DF, 185.349 pacientes foram diagnosticados, este total inclui o número de pacientes recuperados e óbitos. Desde o boletim divulgado às 18h de ontem (21), 794 novos diagnósticos foram registrados.

As cidades com mais casos confirmados são Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto, com 21.778, 15.198 e 14.611 casos, respectivamente. Entretanto, dos 185 mil contaminados, 173.721 estão recuperados, o equivalente a 93,7%. Nas últimas 24 horas, 725 foram registrados.

Com relação ao local de residência dos casos, 161.938 (87,7%) residem no DF e 15.386 (8,3%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

O número de vítimas fatais também aumentou, chegando a 3.131. No mesmo período de 24 horas foram registrados 34 óbitos. Deste total, um faleceu nesta terça-feira. Entre as vítimas, 260 são de residência de outros estados e 2.871 de residência do DF.

Analise de tendência e oscilação

A média de casos por data do início do sintomas apresentou um tendência de crescimento acentuado desde o início da pandemia até primeira quinzena de junho, com oscilação decrescente na segunda quinzena. Em julho observa a retomada do crescimento de casos e um padrão de oscilação que se manteve entre a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto. Devido as ações de investigação epidemiológica a tendência de queda observada a partir da segunda quinzena de agosto pode sofrer alterações.

Em relação aos óbitos a média móvel mostra uma tendência crescente desde o início da pandemia. A tendência de queda nas últimas semanas pode ser explicada pelos óbitos que ainda permanecem em investigação neste período.