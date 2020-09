DF ultrapassa 176 mil casos de covid-19

PUBLICIDADE

O Distrito Federal chegou a 176.837 casos de infecção pelo novo coronavírus. O boletim do GDF deste domingo (13) traz 1.191 novos pacientes e 17 óbitos.

Das 17 mortes, duas ocorreram no domingo (13) e os outros 15 em dias anteriores, mas só foram registradas na data de hoje.

A taxa de recuperados chegou a 92,5%. 163.527 pacientes já se livraram da doença. Os óbitos chegaram a 2.899; 10.411 ainda estão com a covid-19 no organismo.

Ceilândia segue sendo a região administrativa com mais casos. Já são mais de 20 mil (20.784), contra 18.673 de outros estados, 14.361 de Taguatinga e 14.026 do Plano Piloto. Samambaia, Gama, Águas Claras, Guará, Sobradinho, Planaltina e Santa Maria fecham as 10 primeiras RAs do ranking do GDF.