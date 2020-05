DF teve deflação de -0,58% em abril

PUBLICIDADE 

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Distrito Federal apresentou deflação de -0,58% em abril, sendo o segundo menor do país, atrás de Curitiba (-1,16%).

No acumulado no ano, o IPCA apresenta o terceiro menor índice entre as regiões pesquisadas, atrás de Curitiba (-0,90%) e Goiânia (-1,00%). O índice, divulgado mensalmente, indica a variação dos preços de produtos e serviços e é o indicador oficial da inflação no país.

O resultado do Distrito Federal reflete a baixa no preço da gasolina. A alta nos preços das passagens aéreas impediu que a deflação fosse maior. O pesquisador Renato Coitinho, da Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas da Codeplan, analisa o papel da gasolina na composição do IPCA e do INPC do DF.

“Essa queda nos preços da gasolina, apesar de bastante intensa, já era parcialmente esperada após os resultados do IPCA-15, devido à queda no seu consumo e o reajuste no final de março dos preços nas refinarias da Petrobras, que demoram um pouco até serem repassados para os postos de combustível”, diz Coitinho.

Ele ressalta que, como a gasolina tem um peso elevado na cesta de consumo local, a contribuição para o resultado do mês é muito relevante. O INPC, que mede a inflação das famílias de renda mais baixa, também registrou deflação de -0,68% e é o segundo menor percentual do país, empatado com Rio Branco (-0,68%) e atrás de Curitiba (-1,21%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No acumulado no ano, o INPC apresenta o terceiro menor índice entre as regiões pesquisadas. A diferença entre os indicadores se deve ao fato de que a passagem aérea, com alta nos preços, possui um peso menor na cesta do INPC, enquanto a gasolina, com contribuição negativa, possui um peso maior.

O INPC mensura a inflação para uma faixa salarial mais baixa da população brasileira (até 5 salários mínimos) que a do IPCA (até 40 salários mínimos). Assim, o INPC fechou o mês abaixo da variação constatada pelo IPCA.

Com informações da Agência Brasília