DF termina julho sem registros de latrocínio e lesão corporal seguida de morte

O Distrito Federal registrou um total de zero latrocínios no mês de julho. O levantamento da Secretaria de Segurança Pública mostra quedas expressivas em índices criminais no último mês.

Foram registradas 27 vítimas de homicídio no mês passado. O número está dentro da estatísticas de crimes violentos letais intencionais (CVLIs), que agrupam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Isto é: as 27 mortes foram causadas por apenas um destes tipos de crime.

No acumulado dos primeiros sete meses de 2020, a redução dos homicídios foi de 9,5% em relação ao mesmo período de 2019 – de 246 para 223.

“Preservar vidas”

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, esses índices conquistados até agora são consequência do trabalho de inteligência, cruzamento de dados estatísticos, integração entre as forças e planejamento tático. “Nosso objetivo principal é preservar vidas. Para isso, estabelecemos metas e avaliamos os resultados todos os meses”, conta.

Menos estupros, roubos e furtos

Nos primeiros sete meses deste ano e também na análise específica do mês de julho, todos os seis crimes contra o patrimônio (CCPs), monitorados de forma prioritária pela SSP, apresentaram quedas expressivas. No acumulado de janeiro a julho, os CPPs caíram 25,6%, quando comparados ao mesmo período do ano passado. A redução representa 6.705 roubos e furtos a menos no DF.

Dos crimes analisados, o roubo em transporte coletivo foi o que mais caiu no acumulado e no mês. Nos sete meses, a queda foi de 33,7% – de 931 para 617 casos, este ano. Em julho, a redução foi ainda maior, 66%: de 191, em 2019, para 65, no mês passado.

Ainda no comparativo entre julho de 2019 e julho deste ano, também houve queda nos roubos a transeunte (31,8 %), de veículos (44,1%), em comércio (32,4%) e em residências (11,4%). Igualmente os furtos em veículos caíram, registrando uma redução de 38,4%.

Os estupros também marcaram queda nos últimos sete meses, com 21,2% de redução em relação ao mesmo período de 2019. No ano passado, foram 391 crimes, contra 308, este ano.

Com informações da Agência Brasília