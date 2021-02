DF terá domingo de fortes chuvas, segundo Inmet

PUBLICIDADE

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas no DF continuam neste domingo (14) de Carnaval. A temperatura máxima nesta tarde deve chegar a 28ºC. A mínima foi de 18ºC. A umidade relativa do ar ficou em 100% nesta manhã. A previsão é de que a mínima chegue a 60%.

A expectativa do Inmet é de que o DF registre 183 milímetros de chuva neste mês.

No sábado, O DF sofreu com as fortes chuvas e tempestades que caíram. Em todas as regiões foram registrados alagamentos e engarrafamentos, como no Balão do Recanto das Emas, nas vias próximas ao Viaduto Israel Pinheiro, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), e no Pistão Sul.

Em Vicente Pires, além de pontos de alagamento, houve locais em que muros e calçadas ruíram. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu duas ocorrências na região administrativa: uma na Rua 8 e outra na Rua 10. Conforme a corporação, não houve vítimas.