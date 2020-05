DF tem seis novas mortes por covid-19 nesta quinta e mais 271 casos em 24h

PUBLICIDADE 

Aline Rocha e João Carlos Magalhães

No fim da tarde desta quinta-feira (21) o Distrito Federal registrou seis novos casos de coronavírus. As vítimas, contabilizadas com moradores do Entorno, totalizam 84 óbitos. Além disso, o boletim mais recente da Secretaria de Saúde registrou 5.542 casos confirmados. São 271 casos a mais em nas últimas 24 horas.

A primeira vítima é um homem, 55 anos, morador da Candangolândia. Ele eu entrada no Hospital Daher no último dia 16 e faleceu ontem (20), na mesma unidade. Era portador de comorbidades (diabetes melitus).

A segunda vítima, mulher, tinha 56 anos e morava na Estrutural. Ela deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) no último dia 15 e faleceu ontem (20), na mesma unidade. Era portadora de comorbidade (diabetes).

A terceira vítima era um homem de 90 ano, morador do Plano Piloto. Ele deu entrada no Hospital Alvorada no último dia 15 e faleceu hoje (21), na mesma unidade. Era portadora de comorbidade (diabetes melitus e hipertensão).

A quarta vítima, um homem de 25 anos, morava em Águas Claras. Ele deu entrada no Hospital Universitário de Brasília (HUB) no último dia 15 e faleceu hoje (21), na mesma unidade. Era portador de comorbidade (obesidade).

A quinta vítima, homem, de 91 anos, era morador de Planaltina. Ele deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) no último dia 17 e faleceu hoje (21), na mesma unidade. Era portador de comorbidade (hipertensão).

A sexta e última vítima era uma mulher, 69 anos, moradora de Samambaia. Ela deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) no dia 10 e faleceu hoje (21), na mesma unidade. Era portadora de comorbidades (obesidade)

Além disso, o número de pessoas recuperadas subiu para 3.132, o equivalente a 56,5% do total. Segundo o boletim, 138 pacientes estão internados em UTIs da capital e 178 em enfermarias.

Testes Rápidos

Apenas nesta quinta o Distrito Federal realizou 5461 testes rápidos em bases espalhadas pelas Regiões Administrativas.

Graças a esses testes 195 casos foram identificados. O local que mais identificou novos casos foi o Paranoá, com 39 diagnósticos positivos para Covid-19.

Além do Paranoá, as localidades com número considerável de casos confirmados foram Bezerrão Gama (36), IESB Ceilândia (33) e JK Shopping (27). Todas as bases do DF identificaram ao menos dois casos de coronavírus.

As regiões que realizaram mais testes foram Park Shopping (836), Parque da Cidade (576) e Samambia (525).

Mais casos

O maior número de casos de coronavírus no DF não está em nenhuma região administrativa, mas sim no Sistema Penitenciário, que já registrou 590 casos e um óbito.

O Plano Piloto segue sendo a cidade com mais casos confirmados da doença, com 588 diagnósticos e três mortes.

Mas a cidade com mais mortes registradas pela Covid-19 é Ceilândia, com 475 casos e 18 mortes.

Além dessas regiões, Águas Claras registrou 330 casos e oito óbitos, Samambaia, 328 e oito óbitos, Taguatinga, 317 e três óbitos, Guará 223 e 6 óbitos, e Planaltina, 184 e seis óbitos. Esses são os locais mais afetados pelo vírus.

Também existem 140 casos em que não se sabe em qual Região Administrativa o vírus foi contaminou o paciente.