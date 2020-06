DF tem recorde de recuperados de covid-19 pelo segundo dia consecutivo

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (17), segundo dados divulgados pelo painel Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), a capital registrou aumento de 455 casos confirmados do novo coronavírus nas últimas 18 horas. Com isso, já são 25.833 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, incluindo óbitos e casos recuperados.

As localidades do DF com mais casos confirmados são Ceilândia, com 3.234 casos, Plano Piloto, com 1.954 casos, e Taguatinga, com 1.767 casos.

O número de casos recuperados bateu recorde pelo segundo dia consecutivo. De acordo com os dados do GDF, desde o boletim divulgado na noite de ontem, 1.448 novos pacientes estão livres do vírus. Desde o início da pandemia, já são 16.621 pacientes recuperados, o equivalente a 64,3%.

No mesmo período, ainda segundo o painel, a capital também teve aumento de 9 óbitos em relação a ontem, que teve número recorde de óbitos notificados. Já são, portanto, 357 vítimas fatais, sendo 323 moradores do DF e 34 de outros estados da Federação e que estavam em tratamento em hospitais do DF.

