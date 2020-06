DF tem recorde de 20 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, por meio do Painel covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), que o DF atingiu, nesta quarta-feira (10) a marca de 19.433 casos confirmados do novo coronavírus, com o registro de 1.343 novos pacientes nas últimas 24 horas.

Nesta quarta também foram registrados 20 novos óbitos em decorrência de complicações do vírus, este é o maior número de vítimas fatais em 24 horas desde o início da pandemia. Com 256 óbitos confirmados, 232 são do DF e os outros 24 são de pessoas residentes em outras unidades da Federação e que estavam internadas em hospitais da capital.

Segundo painel, o DF também alcançou a marca de 10.404 pacientes recuperados do novo coronavírus. Desde o boletim divulgado na noite de ontem (9), 622 pacientes testaram como recuperados.

Leitos

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde na manhã desta terça-feira (9), o DF tem 43,52% dos leitos públicos de enfermaria reservados para tratamento de casos de covid-19 ocupados. São 432 leitos divididos entre o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e o Hospital de Campanha do Mané Garrincha. Dentre esses leitos, 188 estão ocupados.

Nas unidades privadas de saúde, são 214 leitos destinados, exclusivamente, para tratamento de pacientes infectados com o vírus. A situação, entretanto, é um pouco diferente nos hospitais públicos. Segundo a secretaria, já são 78,20% dos leitos ocupados, com queda de 2% em relação a ontem.