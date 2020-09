DF tem mais um recorde de oferta de emprego

PUBLICIDADE

A procura por profissionais por meio das agências do trabalhador do Distrito Federal continua crescendo. Nesta quinta-feira (24), o quadro de vagas bate um novo recorde: 636 oportunidades abertas. As áreas de comércio, serviço e construção civil seguem puxando a alta.

O secretário de Trabalho Thales Mendes observa que, com a divulgação das vagas, tem aumentado a procura tanto de pessoas querendo trabalhar quanto para anunciar novos postos. “A gente tem superado, nos últimos dias, batendo três recordes em disponibilidade de vagas”, explica

O secretário reforça a importância das agências do trabalhador. “Temos atendido entre 14 mil e 20 mil pessoas, por mês, nas agências do trabalhador, desde junho deste ano. As pessoas começaram a enxergar nas agências e na Secretaria do Trabalho uma oportunidade de se colocar ou recolocar no mercado de trabalho”.

Quinta-feira

As 636 oportunidade desta quinta-feira estão distribuídas por diversos setores

A área de serviços é a que mais busca profissionais. São 289 vagas, com destaque para auxiliar técnico eletrônico (50), instalador de equipamentos de comunicação (50), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (40), motofretista (40) e bikeboy (20). Mas ainda há espaço para mecânico (11), arte-finalista (5), corretor de imóveis (2), entre outros.

No comércio, a oferta é de 185 vagas. Para quem tem habilidades na cozinha, são 15 para padeiro, cinco vagas para cozinheiro de restaurante, quatro para auxiliar de cozinha, duas para sushiman, uma para confeiteiro e uma para pizzaiolo. Na área de vendas, são 20 para o comércio varejista, 14 de consórcio, 15 para promotor de vendas, sete para vendedor interno e quatro para vendedor pracista.

Ainda tem espaço para açougueiros (59), repositores de mercadorias (22), cumim (9), representante comercial (6), ajudantes de padaria (2), consultor de vendas (1), gerente de loja e supermercado (1) e gerente de mercado (1).

Na construção civil, são 92 oportunidades nas profissões de ajudante de serralheiro, carpinteiro, marceneiro, marmorista, operador de equipamento de escavadeira e de retro-escavadeira, operador de trator, pedreiro, serralheiro, polidor de mármore, servente, soldador e tratorista.

636oportunidades de emprego estão abertas nas agências do trabalhador nesta quinta (24)

Os salários oferecidos podem chegar a R$ 3,5 mil mensais, mais benefícios. O valor mais alto é oferecido para pessoas com formação superior em contabilidade. Outras áreas pagam por produtividade, como são os casos de médico clínico geral, que deverá receber R$ 450 por plantão; de consultor de sistemas de tecnologia da informação, cuja remuneração oferecida é de R$ 18,33 por dia; e de promotor de vendas, com diária de R$ 24.

Quem tiver interesse em concorrer a uma das vagas, basta procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empresas

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília