DF tem mais 29 casos de coronavírus na tarde desta segunda (4)

O segundo boletim divulgado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) indica que a capital já soma 1.769 casos do novo coronavírus. No primeiro boletim estavam registrados 1.740 casos de infecção pelo covid-19.

Até o momento, a capital federal registrou 33 óbitos pela doença. O mais recente foi noticiado no domingo (3). Trata-se de um homem de 67 anos, morador do Sol Nascente. Ele apresentou sintomas no dia 7 de abril e só foi internado 10 dias depois, no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Recuperados

Além dos 1.740 casos, o DF tem 1.009 pacientes recuperados da doença. O número de vítimas que se livraram da covid-19, somado aos que ainda apresentam o vírus, chega a 2.778. Isso quer dizer que, segundo as autoridades, 2.749 pessoas da capital já se infectaram.