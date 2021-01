DF tem madrugada violenta no trânsito

PUBLICIDADE

O Distrito Federal registrou vários acidentes de trânsito entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23). Houve dois óbitos.

A ocorrência que acabou gerando duas mortes foi registrada na avenida Via Estádio, próximo ao viaduto da QNL, em Taguatinga. Um Honda Civic de cor cinza se chocou com um poste de concreto. O Corpo de Bombeiros foi ao local, acionou a CEB para desligar a energia do poste e, em seguida, constatou a morte de dois homens que estavam presos às ferragens. Eles não foram identificados.

Em Vicente Pires, próximo à agência do BRB, uma caminhonete GM S10 de cor prata fugia da Polícia Militar (PMDF), quando colidiu com uma motocicleta Dafra/Next de cor branca e um carro Fiat Palio de cor vermelha. Uma passageira do carro, Janete Gomes, 41 anos, teve corte no rosto e se queixava de dores na coluna. O CBMDF a levou ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O motorista foi atendido pelo Samu, não sendo informado o estado de saúde. O condutor da moto teve apenas escoriações leves.

Os suspeitos que estavam na S10 foram detidos.

Em outra ocorrência, um Audi A5 de cor cinza dirigia em alta velocidade e acabou batendo na traseira de uma Dodge Journey de cor prata. O motorista do Audi, Sérgio Cardoso, 57 anos, foi levado ao hospital Sírio Libanês com dores na pelve. No outro carro, havia seis pessoas, sendo três crianças e um recém-nascido. Ninguém se feriu.