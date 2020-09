DF tem dia mais quente e seco do ano

PUBLICIDADE

Esta sexta-feira (11) foi o dia mais quente e seco do ano no Distrito Federal de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar ficou em 10% e a temperatura chegou a 33,1 ºC.

O Inmet e a Defesa Civil emitiram um alerta laranja para risco potencial causado pela seca por conta da umidade.

Segundo os meteorologistas a previsão é de que o calor continue intenso pelos próximos 10 dias.

As cidade que mais sofreu com a secura foi o Gama.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até esta sexta, a maior temperatura medida pelos estações meteorológicas havia sido de 32,8 ºC.