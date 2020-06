DF tem a menor taxa de letalidade desde o início da pandemia

De acordo com a oitava edição do Boletim Covid-19, elaborado pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), desde o primeiro caso de Covid-19 registrado no Distrito Federal, em março, a taxa de letalidade – quantidade de óbitos entre pessoas infectadas – atingiu a menor o menor índice: 1,3%.

O percentual é resultado da soma de teste PCR, realizado a partir da coleta de fluidos nasais e bucais, e dos testes rápidos, feitos pela coleta de sangue. O DF tem dez postos de testagem, gerenciados pela Secretaria de Saúde (SES), que iniciou a política de testagem de pessoas com sintomas em 21 de abril.

“O modelo de testagem feio pela Secretaria de Saúde está salvando vidas, e os dados mostram que, apesar da enorme crise, estamos conseguindo preservar o maior número de vidas possível”, destaca o presidente da Codeplan, Jean Lima. “As equipes da Segurança fazem um trabalho de excelência no socorro a pacientes, e essa força-tarefa funciona muito bem”.

Quando os dados de letalidade são analisados levando em conta o gênero, a taxa de óbito entre homens é maior. No último dia 7 (domingo), das 214 mortes registradas, 125 foram de pessoas do sexo masculino e 89 do sexo feminino. Em percentuais, a taxa para homens é de 1,5%, enquanto que, para mulheres, é de 1,1%.

