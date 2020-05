DF tem 73 novos casos de coronavírus em 24 horas

PUBLICIDADE 

O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) indica que a capital já soma 1.793 casos do novo coronavírus. No segundo boletim divulgado pelo GDF na tarde desta segunda-feira (4) estavam registrados 1.769 casos de infecção pelo covid-19.

Do total de casos confirmados, 132 (7,4%) estão hospitalizados, sendo 59 destes em Unidade de Terapia Intensiva, e 33 foram a óbito, o que representa uma letalidade (proporção de óbitos em relação ao total de casos confirmados) de 1,8%, no Distrito Federal (Tabela 1). Analisando a evolução dos casos que já completaram 14 dias de início de sintomas, identificou-se que 1.086 (60%) estão recuperados.

O óbito mais recente foi noticiado no domingo (3). Trata-se de um homem de 67 anos, morador do Sol Nascente. Ele apresentou sintomas no dia 7 de abril e só foi internado 10 dias depois, no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).