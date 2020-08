DF tem 17.520 casos ativos de coronavírus

PUBLICIDADE

No fim da manhã desta quarta-feira (12), o Distrito Federal (DF) chegou a 127.935 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Segundo dados disponibilizados pelo Portal Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), foram registrados, nas últimas 18 horas, 451 novos casos. São, portanto, 17.520 casos ativos do vírus no DF.

As localidades com mais casos são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga, com 15.244, 10.356 e 9.546 casos, respectivamente. Dentre o total de casos, 108.577 estão recuperados, o equivalente a 84,9%.

O número de óbitos também aumentou. Desde o boletim divulgado às 18h de ontem (13), 23 vítimas fatais foram registradas, totalizando 1.838 óbitos. Deste total, 1.675 são moradores do DF e 163 moradores de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.