DF tem 1,3 mil pacientes recuperados em 18 horas

No fim da manhã desta terça-feira (16) o Distrito Federal chegou a 24 mil casos confirmados do novo coronavírus. Segundo dados divulgados pelo Painel Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), já são 24.126 pacientes infectados, um aumento de 443 desde o boletim divulgado na noite de ontem.

Dentre os casos confirmados, também foi registrado aumento de 1.306 pacientes recuperados, o maior número desde o início da pandemia na capital. Esse valor, somado com o dos outros dias, totaliza 15.186, o equivalente a 62,9% do total de casos.

O número de vítimas fatais chegou a 334, aumento de 15 no mesmo período. Destes casos, 301 são de vítimas do DF e 33 de moradores de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.