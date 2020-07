DF tem 12 mil casos ativos e 54 mil recuperados de coronavírus

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) alcançou, nesta sexta-feira (10), 67.297 casos confirmados do novo coronavírus, incluindo pacientes recuperados e óbitos. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.620 novos diagnósticos, segundo dados divulgados pelo Painel Covid-19 do Governo do Distrito Federal.

As regiões com mais casos são Ceilândia, Samambaia e Plano Piloto, com 8.568, 4.888 e 4.619 casos, respectivamente. No mesmo período, 1.854 novos pacientes recuperados também foram registrados. Com o total de 54.402 recuperados, este valor é o equivalentes 80,8% do total de casos.

O número de óbitos também subiu. Desde o boletim divulgado na noite de ontem, 33 vítimas fatais foram registradas, totalizando 856 óbitos no DF. Deste total, 784 eram moradoras do DF e 72 de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.