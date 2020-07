DF tem 11 mil casos ativos de covid-19 e 56 mil recuperados

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) registrou neste sábado (11), 68.406 casos confirmados do novo coronavírus, incluindo pacientes recuperados e óbitos. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.109 novos diagnósticos, segundo dados divulgados pelo Painel Covid-19 do Governo do Distrito Federal.

As regiões com mais casos são Ceilândia, Samambaia e Plano Piloto, com 8.653, 5.113 e 4.685 casos, respectivamente. No mesmo período, 1.718 novos pacientes recuperados também foram registrados. Com o total de 56.120 recuperados, este valor é o equivalentes 82% do total de casos.

O número de óbitos também subiu. Desde o boletim divulgado na noite de ontem (10), 15 novas vítimas fatais foram registradas, totalizando 871 óbitos no DF. Deste total, 796 eram moradoras do DF e 75 de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.