DF soma quase 1 mil casos de covid-19 no fim de semana

O boletim do domingo (8) relativo aos números da covid-19 no Distrito Federal aponta que, nas últimas 24 horas, 539 novos casos foram registrados. Somando aos dados de sábado (7), a capital registrou 963 novos pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Ao todo, 216.389 pessoas atendidas em unidades hospitalares da capital foram diagnosticadas com o vírus. A taxa de recuperados caiu um décimo (de 96,3% para 96,2%): 208.244 pacientes se recuperaram da doença. 4.393 pacientes ainda estão com o vírus ativo e podem transmiti-lo; 3.752 perderam a vida.

Ceilândia, Taguatinga, Plano Piloto, Samambaia, Gama, Águas Claras, Guará, Sobradinho, Planaltina e Santa Maria seguem sendo as 10 regiões administrativas com mais casos do novo coronavírus. Depois do SIA, Fercal é a RA com menos pacientes infectados.