DF soma 221 mil casos de covid-19

O Distrito Federal ultrapassou os 221 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia. O último boletim traz 628 novos casos e 12 mortes.

Dos óbitos registrados nesta terça-feira (17), 11 são do sexo feminino, e um do masculino.

Até o momento, 3.837 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. Atualmente, são 221.032 casos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto. Já em relação às vítimas fatais, as cidades com mais óbitos são Ceilândia, Taguatinga e Samambaia.

Taxa de transmissão no Brasil

O Brasil voltou a registrar aumento nas taxas de transmissão do coronavírus segundo dados divulgados nesta terça-feira, 17, pelo Imperial College de Londres. A taxa de transmissão do vírus chegou a 1,10 no País. Há três dias o índice era estimado em 0,94.

Uma taxa de transmissão de 1,10 significa que cem pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 110. A instituição vem fazendo projeções matemáticas do crescimento da pandemia e avaliações das ações em andamento.

Os dados de aumento da taxa de transmissão, no entanto, coincidem com uma alta das internações por covid-19 já registradas em São Paulo e outros Estados. A média diária de novas internações ligadas à covid-19 em São Paulo subiu 18% na última semana, segundo dados divulgados na segunda-feira, 16, em coletiva de imprensa.