DF sobe no ranking de transparência no combate à covid-19

O Distrito Federal subiu mais um nível no índice nacional de transparência nas ações contra o novo coronavírus. Agora, a capital é a quinta colocada entre as demais unidades da federação.

A avaliação da Open Knowledge Brasil é importante, pois mostra que o Governo do Distrito Federal (GDF) tem se esforçado para ser transparente em relação à covid-19.

O DF está à frente de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e do próprio Governo Federal, que também entra na conta. Confira a tabela na íntegra.

Portal Covid-19

O Portal Covid-19 em sido a principal ferramenta para centralizar as informações produzidas por todas as frentes de trabalho do GDF nesse período. Além de notícias e informações sobre a doença, o site traz o Painel Covid-19, que detalha os casos da doença, recuperações, agravamentos, óbitos e outros. Os dados podem ser acessados via computador ou por dispositivos móveis.

O painel passou a apresentar as comorbidades e os tipos de testes realizados em casos confirmados no DF. É coordenado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal em parceria com outros órgãos do GDF, especialmente a Casa Civil e secretarias de Economia, de Saúde e de Segurança Pública.

Segundo o controlador-geral do DF, Paulo Martins, nenhuma nação estava preparada para lidar com esse vírus. “Mas temos nos empenhado em lutar contra ele, garantindo que a população tenha todas as informações a que tem direito. É um compromisso do GDF e tem sido um trabalho em parceria com todos os órgãos do DF”.

O site é atualizado três vezes ao dia, apresentando o número de casos e notícias sobre o enfrentamento ao novo coronavírus no DF.

Agência Brasília