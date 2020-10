DF segue registrando altas temperaturas

PUBLICIDADE

Depois de duas semanas de intensa seca e altas temperaturas, o Distrito Federal vem sendo acometido por chuvas desde a última sexta (9). Embora a umidade relativa do ar tenha subido e aliviado a sensação de deserto, os termômetros seguem registrando números altos.

Nesta quarta-feira (14), a máxima pode chegar a 32ºC ao longo do dia.

Porém, junto com o calor, vem chuva: o dia amanheceu com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e assim deve permanecer até a chegada da quinta-feira (15). Na quinta, inclusive, a temperatura deve seguir alta, mas o sol não dará muito as caras: a previsão é de céu encoberto.

O cenário é semelhante para o restante da semana. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).