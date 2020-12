DF se aproxima de 4 mil mortes por covid-19

PUBLICIDADE

Os números mais recentes sobre a covid-19 no Distrito Federal mostram que a capital do país está se aproximando de 4 mil óbitos pela doença. O boletim deste domingo (6) mostra que 3.985 pessoas perderam a vida desde o início da pandemia.

O número total de infectados é de 233.731. Destes, 222.739 (95,3%) se recuperaram, e 7.007 (3%) ainda estão com o vírus no organismo, podendo transmitir a doença.

Recentemente, Plano Piloto, com 19.940 casos, ultrapassou Taguatinga (19.208) no ranking de regiões administrativas com mais infectados, voltando ao segundo lugar. Ceilândia, com 26.648, continua sendo a RA com maior número de infectados. Ressalta-se que, na contagem, o Pôr do Sol e o Sol Nascente entram na soma de Ceilândia. Samambaia, Águas Claras, Gama, Guará, Sobradinho, Planaltina e Santa Maria fecham a lista das dez cidades mais afetadas.

Sete óbitos

Neste domingo (6), mais sete óbitos foram registrados, sendo quatro pessoas do sexo feminino e três do masculino. Uma das vítimas tinha entre 40 e 49 anos. As demais eram mais velhas.