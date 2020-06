DF registra quatro mortes em acidentes na Epia no domingo (31)

PUBLICIDADE 

A Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) registrou três acidentes no domingo (31/05). As colisões ocasionaram quatro mortes.

O primeiro acidente aconteceu na saída do Colorado, sentido Sobradinho. O condutor de um VW Voyage de cor branca, Thiago Alves Cerdeira, 32 anos, perdeu o controle do carro e veio a capotar. Thiago não resistiu e veio a óbito.

Na altura do Posto Colorado, em frente ao Motel Flamingo, dois carros vieram a colidir. O motorista do Fiat Palio de cor vermelha, Jonathas Ribeiro Rodrigues, 33 anos, não resistiu; o condutor do VW UP de cor vermelha, Felipe Veloso Carvalho da Silva, 28, teve parada cardiorrespiratória no momento em que o Corpo de Bombeiros (CBMDF) o socorria. Ele também veio a óbito.

O terceiro acidente foi na Epia Sul, na altura da quadra 27 do Park Way. O condutor do Chevrolet Classic, Geraldo Magela de Albuquerque, 72 anos, perdeu o controle do veículo e se chocou com um poste de iluminação pública. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a vítima já estava sem vida.