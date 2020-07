DF registra madrugada violenta

PUBLICIDADE

Entre a noite de terça (14) e a madrugada desta quarta-feira (15), foram registrados um homicídio e uma tentativa de homicídio em Ceilândia. No Sol Nascente, o corpo de um jovem de 20 anos, desaparecido há dias, foi encontrado.

Homicídio

Na QNM 6 de Ceilândia, próximo a uma igreja evangélica, uma mulher de 20 anos foi executada com um tiro na cabeça. Segundo a Polícia Civil (PCDF), um homem, acompanhado de um adolescente, se aproximou da vítima e disparou. A jovem morreu no local. A motivação do crime ainda é levantada.

Após o homicídio, a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) saiu em busca dos suspeitos e encontrou o autor do disparo. Ele havia repassado a arma usada (um revólver calibre 38) para o adolescente. O menor, então, entregou para o irmão, também adolescente; este jovem, por sua vez, repassou o revólver para a namorada, de 18 anos.

Todos os envolvidos acabaram detidos. Os dois menores de idade foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA); os maiores foram para a 15ª DP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tentativa de homicídio

Na QNN 28, mais precisamente na rua da escola Fundação Bradesco, um homem de 28 anos levou um tiro nas costas, já na madrugada de quarta (15). O disparo atingiu a coluna.

Identificado como Erivan Gonçalo, o homem foi levado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ao ser atendida, a vítima se queixava de não sentir os movimentos das pernas.

Após o crime, a Polícia Militar (PMDF) foi ao local, mas nenhum suspeito foi preso. Não há informações sobre o estado atualizado de saúde da vítima.

Corpo encontrado

Em um córrego no Sol Nascente, na vicinal-311, altura da chácara 89, os bombeiros encontraram o corpo de um jovem de 20 anos. Gabriel Marques Rocha estava desaparecido há três dias; familiares fizeram o reconhecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O corpo foi encontrado após algumas horas de buscas. As causas da morte ainda são desconhecidas. A PCDF deve investigar o caso.