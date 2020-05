DF registra duas mortes por coronavírus nesta quarta (13)

PUBLICIDADE 

O Distrito Federal (DF) registrou, nesta quarta-feira (13) dois novos óbitos em decorrência de complicações do novo coronavírus. Dessa forma, são 47 vítimas na capital.

A primeira é um homem, 72 anos, morador de Ceilândia. Ele era portador de comorbidades (diabetes e distúrbios metabólicos). Deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) em 11 de maio e faleceu no mesmo dia.

A segunda vítima é uma mulher, 92 anos. A idosa morava no Guará e também era portadora de comorbidades. Ela foi internada no hospital Home em 28 de abril e faleceu nesta quarta.

No painel constam 48 mortes, porém, como detalha o Boletim CIEVES, uma dessas ocorrências pertence ao estado de Goiás (Novo Gama) porque a vítima residia lá e foi atendida e faleceu numa unidade de saúde do DF.

Capital ultrapassa 3 mil casos

No início da tarde desta quarta-feira (13) o Governo do Distrito Federal (GDF) registrou a marca de mais de 3 mil casos confirmados de coronavírus. Com o aumento de 74 casos entre ontem (12) e hoje, o número chegou a 3.053.

Segundo dados mais recentes, o número de casos recuperados confirmados está em 1.534. O número de casos ativos passou para 1.275. Veja os dados: