PUBLICIDADE

Choveu no Distrito Federal na manhã deste sábado. Regiões como Plano Piloto, Águas Claras, Vicente Pires e Samambaia registraram pancadas pouco antes do meio-dia.

Em regiões de Águas Claras, houve queda rápida de energia. A enxurrada fez com que o trânsito ficasse conturbado em algumas ruas.

Dos carros e do alto dos prédios, moradores de Águas Claras fizeram imagens. Veja:

Ainda sobre queda de energia, moradores de Guará I e II, Cidade Estrutural e áreas de Vicente Pires e Águas Claras ficaram sem luz na noite de sexta (4). De acordo com a Companhia Energética de Brasília (CEB), as áreas afetadas foram: Guará I, Guará II, QELC (Lúcio Costa), SQB (Super Quadras Brasília), Joquey Clube, Cidade Estrutural, Núcleo Rural Cana do Reino, Colônias Agrícolas Vicente Pires, Cabeceira do Vale, Águas Claras, 26 de Setembro, Governador, Bernardo Sayão e IAPI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Companhia informou ainda que está apura os motivos do blecaute.