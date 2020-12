DF registra 689 novos casos de coronavírus

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 689 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 238,6 mil pessoas já foram infectados na capital e, neste sábado (11), foram oito novas mortes.

A média móvel de mortes por Covid-19 no Distrito Federal caiu para 11,6. A primeira queda em dez dias de altas seguidas no mês de dezembro. Na comparação com a média móvel apurada há 15 dias, houve uma alta de 39,6%, o que indica uma elevação na quantidade de mortes.

Do total de casos, 4.059(1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 226.300 (95,1%) estão recuperados.

Com relação ao local de residência dos casos, 208.557 (87,6%) residem no DF e 19.262 (8,1%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras.