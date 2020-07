DF registra 46 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) encerrou a terça-feira (21) com 86.076 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Segundo dados disponibilizados pelo Portal Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), foram registrados, nas últimas 24 horas, 1.789 novos casos.

O número de óbitos também aumentou. Desde o boletim divulgado às 18h de ontem (19), 46 vítimas fatais foram registradas, o maior número registrado em 24 horas desde o início da pandemia, totalizando 1.158 óbitos. Deste total, 1.054 são moradores do DF e 104 moradores de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.

As localidades com mais casos são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga, com 10.404, 6.553 e 6.009 casos, respectivamente. Dentre o total de casos, 71.563 estão recuperados, o equivalente a 83,1%. No mesmo período de 24 horas, 1.870 casos recuperados foram registrados.