DF registra 31ª morte por coronavírus

Na manhã desta sexta-feira (1º) foi confirmada a 31ª morte por coronavírus no Distrito Federal. A vítima é uma mulher de 74 anos, que apresentava comorbidades (Cardiovasculopatia, Disturbios Metabólicos. Ela estava internada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e veio a óbito nessa quarta-feira (29).

Ontem (30) o GDF já havia confirmado mais duas mortes pelos vírus. As vítimas são uma mulher, moradora do Gama, que faleceu em casa, e um homem, morador de Águas Claras, que estava internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) e faleceu na unidade de saúde.

A mulher tinha 89 anos e era portadora de comorbidade (Alzheimer). Ela apresentou sintomas em no dia 11 de abril e faleceu no dia 18. Já o homem, de 63 anos, também era portador de comorbidades (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Diabetes Melitus e Hipertensão Arterial Sistêmica). Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 6 de abril, internou no HFA do dia 10, e faleceu nessa quarta-feira (29).

Ainda na quinta, o GDF registrou sete novos casos de pacientes recuperados do novo coronavírus, totalizando 871 casos. No início da tarde, a quantidade de recuperados era de 865. O número de casos confirmados, entretanto, subiu apenas em 2 números, passando de 1.535 para 1.537.