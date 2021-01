DF registra 277.110 casos confirmados e 4.554 óbitos por COVID-19

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, na tarde deste domingo (31), o Boletim Epidemiológico nº 355. O documento informa sobre os avanços da pandemia de Covid-19 no DF.

Desde o início da pandemia, o Distrito Federal já registrou 277.110 casos confirmados da doença, além de 4.554 mortes. Nas últimas 24h, a capital federal apresentou 538 novas notificações e nove mortes em decorrência da Covid-19.

Do total de casos notificados, 267.019 (96,4%) estão recuperados e 4.554 (1,6%) evoluíram para óbito. Do total de óbitos, 393 são residentes de outros estados. A mediana de idade do total de casos confirmados é de 39 anos, variando entre 0 e 107 anos, e a de óbitos é de 71 anos variando de 0 e 104.

As maiores incidências foram registradas nas Regiões Administrativas de Sobradinho I, Lago Sul, Plano Piloto e Taguatinga.

Em relação aos óbitos a média móvel mostra uma tendência crescente desde o início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. Desde o início de dezembro, o índice apresentou oscilações com tendência de alta.

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal