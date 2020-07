DF registra 27 novos óbitos por coronavírus nas últimas 18 horas

PUBLICIDADE

Até 12h desta terça-feira (14), segundo dados disponibilizados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio do Painel Covid-19, o Distrito Federal chegou aos 72.935 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Desde o boletim divulgado na noite de ontem (13), 111 novos casos foram registrados e a capital tem, portanto, 13.070 casos ativos.

No mesmo período 27 novos óbitos foram registrados. Totalizando 957 vítimas fatais desde o início da pandemia, 877 eram moradores do DF e 80 de outras unidades da Federação e estavam fazendo tratamento na capital.

As localidades com mais pacientes infectados são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga, com 9.116, 5.457 e 5.016 casos. Ainda segundo dados do Painel, a capital tem 58.368 pacientes recuperados. Este total é o equivalente a 80,6% do total de casos. Nas últimas 18 horas,não foram registrados novos casos recuperados na capital.