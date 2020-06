DF registra 26 óbitos por covid-19 em 24 horas

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) registrou, nesta segunda-feira (22) 34.148 casos de coronavírus. O aumento, segundo dados do Painel Covid-19, do Governo do Distrito Federal (GDF), foi de 921 casos nas últimas 24 horas.

No mesmo período, o número de óbitos chegou a 449, tendo aumento de 26 vítimas fatais registradas. Deste total, 409 eram moradoras do DF enquanto as outras 40 eram de moradores de outras unidades da Federação que estavam sendo tratadas na capital. A taxa de mortalidade permanece em 1,3%.

Segundo a Secretaria de Saúde, os óbitos contabilizados nesta segunda-feira (22) ocorreram, na sua maioria, nas últimas duas semanas, da seguinte forma: 4 óbitos de 6 a 12/06, 17 óbitos de 14 a 20/06 e 5 óbitos de 21 a 22/06.

Com aumento de 710 pacientes recuperados desde o boletim da noite de ontem (21), o DF chegou a 64,2% dos diagnosticados desde o início da pandemia recuperados. Já são, no total, 21.930 pacientes livres do vírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Codeplan vai divulgar, diariamente, por meio do Cenário Covid-19 do Distrito Federal (CC-DF), um índice que busca retratar o cenário da evolução da pandemia e a capacidade de atendimento do sistema de saúde em um determinado momento e analisá-los em diferentes pontos do tempo.

A divulgação ocorrerá da seguinte forma:

Índices do dia a dia: diariamente às 19h na página do Portal COVID-19

Índices dos sete dias anteriores: semanalmente, no Boletim Covid-19 da Codeplan

Detalhes da metodologia: até quarta-feira, em nota técnica conjunta Codeplan e SES-DF