DF registra 1,8 mil casos de covid-19 em 24 horas

Nesta quarta-feira (24), o Distrito Federal registro 37 mil casos confirmados do novo coronavírus. Segundo dados do Painel Covid-19, foram registrados 1.884 novos casos, totalizando 37.252 casos confirmados desde o início da pandemia, incluindo óbitos e recuperados.

Entretanto, também foi registrado aumento no número de pacientes recuperados. No mesmo período, 1.535 pacientes se viram livre do vírus, totalizando 24.699 recuperados, o equivalente a 66,3% do total de casos.

Desde o boletim divulgado na noite dessa terça-feira (23), foram registrados 20 novos óbitos em decorrência de complicações do vírus. Dos 495 óbitos, 448 são de moradores do Distrito Federal e 47 de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.

As cidades com mais casos confirmados do novo coronavírus são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga, com 4.985, 2.729 e 2.688 casos, respectivamente.

