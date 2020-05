DF receberá 150 mil testes para Covid-19 nesta terça-feira

PUBLICIDADE 

Na próxima terça-feira (12), a Secretaria da Saúde (SES-DF) do Distrito Federal receberá um lote com 150 mil testes rápidos para a detecção de Covid-19. Todo o lote será usado em exames gratuitos destinados à população do DF.

Eles foram importados da China pela Precisa Medicamentos, empresa do ramo de saúde vencedora da licitação para o fornecimento. De acordo com a diretora técnica da empresa, Emanuela Medrades, os testes possuem altíssima precisão, um percentual de cerca de 95% de acerto.

Os testes, aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), chegarão em dois caminhões devidamente identificados e serão entregues no Parque de Apoio da SES-DF (SGAP – Bloco G – Lote 6).

Serviço

Entrega de testes para a Covid-19

Data: terça-feira, 12/5

Horário: 14h

Local: Parque de Apoio da SES-DF (SGAP – Bloco G – Lote 6)

Com informações da Agência Brasília

