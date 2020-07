DF recebe mais de 556 mil máscaras cirúrgicas do Min. da Saúde

PUBLICIDADE

Na última-sexta (3), a Secretaria de Saúde recebeu, do Ministério da Saúde, 556.900 máscaras cirúrgicas descarregadas no Parque de Apoio da pasta. Essa foi a Essa foi a maior quantidade já recebida pelo Distrito Federal desse tipo de equipamento, em uma única entrega. A mais expressiva, até o momento, tinha chegado a 459.600, também dadas pelo Governo Federal.

Depois de testadas e aprovadas na avaliação prévia de qualidade pela Gerência de Hotelaria em Saúde, as máscaras já começaram a ser distribuídas para a rede pública no mesmo dia. Com isso, será possível reforçar a proteção dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus.

“Essas mais de 556 mil máscaras chegam em um momento muito oportuno. Nosso estoque estava ficando escasso, porque é um equipamento de proteção muito utilizado. Como foram aprovadas em parecer técnico, já iniciamos a distribuição hoje mesmo”, garantiu a diretora de Logística da Secretaria de Saúde, Manuela Leite.

Contando com essa entrega, a pasta já recebeu do Ministério da Saúde, durante o período da pandemia, o total de 2.210.150 máscaras cirúrgicas.

Para manter o abastecimento, uma compra desse equipamento já está em andamento, desta vez, realizada com recursos da Secretaria de Saúde. A previsão inicial é que cerca de 2,5 milhões de máscaras cirúrgicas sejam distribuídas aos profissionais da rede pública de saúde.

Com informações da Agência Brasília