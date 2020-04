DF recebe mais 20 mil testes de coronavírus

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde recebeu, nesta quarta-feira (22), mais uma remessa de testes de Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde. Foram entregues 20 mil testes, que estão no Parque de Apoio esperando a programação da grade de distribuição, que deverá estar disponível nesta quinta-feira (23).

A última entrega feita pelo Ministério da Saúde, no sábado (18), um total de 12.240 testes, foi distribuída entre as unidades que estão fazendo a testagem em massa por meio do sistema drive-trhu, iniciada na última terça-feira. Somente no primeiro dia, foram testadas 3.196 pessoas.

O Ministério da Saúde já enviou à secretaria um total de 46.740 testes. A pasta iniciou a testagem em massa com aproximadamente 100 mil testes em estoque. E abriu, na última semana, processo de compra emergencial para adquirir 560 mil testes rápidos. A aquisição emergencial será de 500 mil testes rápidos de sangue e 60 mil testes de swab (cotonete), feitos através das vias aéreas respiratórias.

Hoje, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o governador Ibaneis Rocha agradeceu mais esse apoio do Ministério da Saúde. “Estamos recebendo hoje mais uma remessa de testes rápidos do Ministério da Saúde e só temos a agradecer”, destacou o chefe do executivo do DF.