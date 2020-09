DF Plaza Shopping participa da Semana Brasil com descontos de até 70% em vendas presenciais e online

PUBLICIDADE

Para alavancar ainda mais as vendas do varejo e estimular a retomada da economia que sofreu os impactos da pandemia, a Semana Brasil 2020 será realizada a partir desta quinta-feira (3) e vai até 13 de setembro. Articulada pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal (Secom) em parceria com o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), a campanha traz como lema “Vamos em frente, com cuidado e confiança”.

No DF Plaza Shopping, a adesão foi de mais de 40 lojas de segmentos variados como vestuário, beleza, eletrônicos, pet shop, entre outros. As ofertas chegam a 70% de desconto e os clientes terão opção de compras presenciais ou pelos canais digitais com entregas nos sistemas de delivery ou drive-thru.

Para aqueles que preferem fazer as compras no mall, o shopping está seguindo rigorosamente todas as normas protetivas para o Covid-19.

Os restaurantes e cafés do DF Plaza também oferecerão itens com desconto promocional, o que amplia a experiência daqueles que forem ao shopping durante a Semana Brasil. A praça de alimentação aberta, com ventilação e luz natural, o distanciamento entre mesas, redução do número de clientes, uso de máscaras por todos os colaboradores, higienização de mesas e cadeiras entre cada cliente, reforçam a segurança das famílias que desejarem um almoço ou jantar com tranquilidade.

A superintendente, Patrícia Cunha, acredita que com a campanha o fluxo será equiparado ao mesmo período de 2019. Já com relação a vendas, acréscimo de 30% em comparação ao mês anterior. “ Desde a reabertura das lojas, as vendas crescem mês a mês. Muitas operações superaram suas metas e novos negócios estão apostando no shopping, como o Eliá Spa, a Bubble Mix Tea e o Pueblito Comida Buena”, explica. ” Com a pandemia, a clientela e os lojistas se ajustaram e conseguiram fazer o comércio girar com segurança”, conclui.

Como mais um serviço ao cliente, ofertas serão publicadas e organizadas em catálogos e destaques nas redes sociais e site do centro de compras.

SEMANA BRASIL 2020

DF Plaza Shopping

De 3 a 13 de setembro

Rua Copaíba, – Águas Claras

Funcionamento das lojas

De segunda a sábado, das 11 às 21 horas

Domingos e feriados das 14 às 20 horas

Informações: 3451-5750

http://www.dfplaza.com.br/

@dfplazashopping

