DF Livre das Carcaças: secretaria quer remover entulhos de veículos das ruas

A Assessoria de Conselhos Comunitários de Segurança, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), quer livrar a população das carcaças de veículos abandonados. No início desta semana, o órgão deu início à operação DF Livre das Carcaças.

Por ora, Samambaia, Ceilândia e Taguatinga serão contemplados com o programa. Cerca de 700 sucatas devem ser removidas até o fim desta semana.

Além das questões estética e de espaço, há um problema estritamente ligado à capital federal, que enfrenta uma epidemia de dengue. As carcaças servem como criadouro para as larvas do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

Para alinhar as diretrizes operacionais do projeto, a SSP/DF reuniu-se, no último dia 14 de fevereiro, com representantes dos órgãos envolvidos na ação, como Diretoria de Vigilância Ambiental, Secretaria de Governo, Secretaria das Cidades, Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Defesa Civil e Administração Regional do Plano Piloto.