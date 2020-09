DF Legal desobstrui área pública em Sobradinho II

PUBLICIDADE

Na manhã desta segunda-feira (14) a área pública localizada na AR 18 de Sobradinho II, com aproximadamente 1.400 m² foi desobstruída pelo DF Legal. Ao menos 11 construções em madeira, que estavam sendo monitoradas há cerca de duas semanas, estavam em fase de construção e sem habitantes.

De acordo com denúncias enviadas à DF Legal, muitos dos “donos das habitações” moram ali pela região e estariam aproveitando o período de pandemia para realizar especulação imobiliária em área pública. Apesar do número elevado de habitações, nenhuma tinha moradores.

A Secretaria DF Legal tem reforçado que, durante o período de vigência das medidas de combate à Covid-19, não está realizando a remoção de edificações habitadas. Entretanto, conforme dispositivos editados pelo GDF, todas aquelas que foram erguidas durante o período de pandemia serão removidas assim que as medidas deixarem de ter validade.

Construção Irregular

Auditores da DF Legal recolheram materiais de uma construção irregular, na QSE 4 de Taguatinga. O dono do lote estava erguendo um prédio com cinco andares, onde é permitida apenas moradias uni familiares.

O projeto previa a ocupação de 100% do lote, onde só podem ser ocupados 80%. A obra já havia sido embargada e mesmo assim o dono do lote tentou continuar a construção que estava no segundo pavimento.

Foram recolhidas escoras, betoneiras, cimento, areia, andaimes, entre outros materiais. A intenção foi impedir a continuidade das irregularidades.