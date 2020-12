DF Legal deflagra Operação Réveillon 2021 durante a virada do ano

PUBLICIDADE

O DF legal vai deflagrar, em conjunto com as forças de segurança, a Operação Réveillon 2021, com horário previsto de início às 20h desta quinta-feira (31/12) e encerramento às 5h (1º/1). A operação busca coibir todas as festas clandestinas no Distrito Federal, aglomeração de bares e restaurantes, realização de eventos sem a licença do poder público e aglomerações perpetradas por eventos clandestinos.

Segundo o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira, “sugere-se a todos os comerciantes, ao setor produtivo, que observem os protocolos sanitários para que a gente não tenha uma explosão de casos de covid após o Réveillon”.

“Chamamos atenção que serão aplicadas multas ao rigor da lei. Multa por evento não autorizado é de até R$ 40 mil. Serão aplicadas multas em razão da inobservância dos protocolos sanitários ao valor de R$ 3.628, máscaras por R$ 4 mil e nós cumularemos essas autuações para interdição do estabelecimento”, finalizou.