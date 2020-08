DF Legal dá início a operação de fiscalização em embarcações no DF

PUBLICIDADE

Na noite desta sexta-feira (7), o DF Legal, em parceria com a Marinha do Brasil, a Polícia Militar (PMDF) e Polícia Civil (PCDF), começa a realizar operações noturnas de fiscalização em embarcações no Lago Paranoá, em cumprimento de medidas de combate à Covid-19. Além do lago, diversos outros rios e lagos nas diversas regiões administrativas também serão fiscalizadas.

A operação acontecerá durante todo o final de semana, sempre às 20h. Como foco, as fiscalizações serão com relação as medidas de segurança como uso de máscaras, número de ocupantes das embarcações, entre outras exigências. Em cada noite, três regiões administrativas serão fiscalizadas.

Com a constante e alta aglomeração, e a falta de conscientização de populares que frequentam os lagos e rios que circulam o DF, as autoridades pretendem focar no combate ao comércio irregular de bares e casas noturnas das cidades, além do tráfico de drogas durante o fim de semana.