DF Legal combate grilagem de terras em Samambaia

PUBLICIDADE

O DF Legal foi até o Parque Gatumé, em Samambaia, na manhã deste domingo (8) para combater grilagem de terras na região. A operação, batizada de Pronto Emprego, ocorreu após a corporação receber denúncias de parcelamento e venda de terrenos.

De acordo com as denúncias, grileiros estariam dividindo os terrenos e vendendo cada um a R$ 7 mil. O Parque Gatumé é uma área de preservação ambiental e tem sofrido várias tentativas de grilagem, segundo o DF Legal. O local é de responsabilidade do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que vai ser acionado para cercar e providenciar segurança.

Neste domingo (8), a Polícia Militar (PMDF) auxiliou na operação.

Operação Pronto Emprego

A Secretaria DF Legal realiza diariamente, inclusive, aos sábados e domingos, a Operação Pronto Emprego, que consiste na remoção de edificações não habitadas ainda na fase inicial de construção, em um prazo de 72 horas após o conhecimento do fato, mediante denúncia e demanda das administrações regionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

São removidas construções de madeira, alvenaria, cercamentos, muros, bases, cisternas, caixas d’água, ligações clandestinas de água e luz, postes e qualquer material relacionado a tentativa de invasão e grilagem de terra pública.

Por força de lei e pela pandemia atual, não estão sendo removidas edificações habitadas.Caso seja constatada a invasão, a população pode fazer denúncia pelo telefone 162 da Ouvidoria do GDF.

Com informações do DF Legal