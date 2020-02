DF Legal apreende mais de 400 bebidas destiladas em blocos de carnaval

PUBLICIDADE 

Na segunda-feira (24), o quarto dia de Carnaval, o DF legal apreendeu 416 recipientes com bebidas destiladas em blocos carnavalescos. Este tipo de bebida é proibido durante o carnaval de rua local.

Das 416 apreensões, a maioria foi do Corote, bebida popular feita de vodca e essências de frutas como pêssego, morango e limão, além de canela, tutti-frutti e groselha azul. De preço baixo, a mistura tem se tornado cada vez mais popular entre os jovens.

O DF Legal passou por cinco blocos: Carnaval da Diversidade, CarnaPati, Setor Carnavalesco Sul, Carnaval Praça dos Prazeres 2020 e Baratona 2020. Foi no Baratona que os agentes encontraram a maior quantidade de Corote.

A Secretaria DF Legal destacou 62 auditores e 40 inspetores para atuar no Carnaval 2020. Distribuídos em 11 equipes, os funcionários entram em campo às 7h para organizar os espaços ocupados, fiscalizar licenças e cuidar do início e do término dos eventos. Os agentes também fazem orientação sobre a correta destinação dos resíduos sólidos.