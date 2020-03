DF Legal apreende 120 tubos de álcool gel de origem suspeita

PUBLICIDADE 

O DF Legal apreendeu 120 tubos de álcool gel de origem suspeita. As apreensões foram realizadas na quinta-feira (19), na Rodoviária do Plano Piloto. A mercadoria estava em posse de um vendedor ambulante.

Há duas semanas, os agentes do DF Legal têm realizado fiscalização intensa na Rodoviária para impedir comércio irregular. No caso das 120 unidades de álcool gel, o ambulante não apresentou a procedência do produto.

Álcool gel mais barato

A partir desta sexta-feira (20), produtos para a prevenção da proliferação do Covid-19 vão ficar mais baratos. É o que prevê a Lei nº 6.521, que reduziu em 11% a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) para produtos como álcool gel, álcool concentrado em 70%, luvas, máscaras e hipoclorito de sódio.

No texto, o GDF assume o compromisso de redução do imposto, que saiu dos atuais 18% para 7%. “Queremos assegurar que esses produtos fiquem mais acessíveis para a população. A utilização desses produtos aumentou bastante”, afirmou o governador Ibaneis Rocha.